Завязывай с наготой: чем обернулась скандальная вечеринка Ивлеевой

Отмена концертов, судебный иск на баснословную сумму, удаление из новогодних шоу и рекламы. Последствия закрытой вечеринки блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой с провокационным дресс-кодом «почти голый» с каждым днем всё серьезнее.
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