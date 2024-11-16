Трамп не встретится с лидерами других стран до инаугурации

Global Look Press/Allison Robbert - Pool via CNP/Consolidated News Photos Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп не будет встречаться с лидерами других стран до своей инаугурации и официального вступления в должность.
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