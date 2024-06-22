🐻 Медвежонок Лейла, которую держали на цепи в Сакском районе, уже осваивается в новом доме Сегодня ночью её привезли в белогорский сафари парк.
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🐻 Медвежонок Лейла, которую держали на цепи в Сакском районе, уже осваивается в новом доме Сегодня ночью её привезли в белогорский сафари парк.