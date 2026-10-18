Точка зрения Автор: В. Панченко Вооруженное нападение: классика жанра с пистолетом Обычный вечер, классический сценарий.
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Во первых! Откуда у незаконного мигранта появился пистолет на законном основании? У суда это вопросов не вызвало? Что же там за судья был(а)? Во вторых! Он незаконно находился на нашей территории....Ни в одной стране мира такой вердикт неприемлем. Такое возможно только в нашей стране. Где ПРавосудие?! В коридорах наших судов пловом не пахнет не воняет разит! Вот по этой причине, по многим другим подобным примерам - большинство НАС предпочитает не защищать себя или нуждающихся, а сидеть и помалкивать тк в деле с мигрантами и нашими правоохранительными органами ТЫ....именно ТЫ - всегда будешь "крайним" Мужики проходят мимо не потому, что кого-то боятся. А потому, что нет у них уверенности, что Родина их не бросит
И судью, и следователя - на нары! Из-за таких тварей и гнобят русский народ!
СУДЕЙ В КАТАЛАЖКУ! ОНИ ПЛОДЯТ ПРЕСТУПНОСТЬ.
Конкретики ноль, проверить невозможно, а значит это провокация.
Почему то нет конкретики.
А хотя бы какую-то конкретику можно? Где и когда это случилось? Какой суд и кода вынес это решение?
При такой подаче материала невозможен никакой фактчекинг.
Судьи и правители за уничтожение нашего народа