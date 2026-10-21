Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 328-го гвардейского десантно-штурмового полка с освобождением Юльевки на территории Запорожской области.
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