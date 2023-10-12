В Туле за взятку вынесли приговор начальнику линейного отдела МВД

Приговор в отношении бывшего начальника линейного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ по Тульской области вынесен судом, 11 октября сообщает пресс-служба регионального СК.
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