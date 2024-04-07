ЛЕГАЛИЗАЦИЯ МИГРАНТОВ – ГОСИЗМЕНА: КТО СНАБДИЛ УБИЙЦ-ТЕРРОРИСТОВ РУССКИМИ ПАСПОРТАМИ

Гарибян Сусанна

Развалили Россию, а теперь удивляемся, что так много предателей. А они повсюду, значит нужны не разговоры, а самые строгие наказания за предательство, казнокрадство, мздоимство. Проверка поголовная всех от и до... И расстрел особо "отличившихся". Без карательных мер не обойдёмся. Они повсюду засели, даже в тюрьмах, где создали свой бизнес очень подлый и грязный.