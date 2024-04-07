С начала апреля в Дагестане, Москве, Омске и Екатеринбурге задержаны по крайней мере семь человек, которые прямо признались, что были соучастниками теракта в "Крокусе".
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ МИГРАНТОВ – ГОСИЗМЕНА: КТО СНАБДИЛ УБИЙЦ-ТЕРРОРИСТОВ РУССКИМИ ПАСПОРТАМИ
Комментарии
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Гарибян Сусанна
Развалили Россию, а теперь удивляемся, что так много предателей. А они повсюду, значит нужны не разговоры, а самые строгие наказания за предательство, казнокрадство, мздоимство. Проверка поголовная всех от и до... И расстрел особо "отличившихся". Без карательных мер не обойдёмся. Они повсюду засели, даже в тюрьмах, где создали свой бизнес очень подлый и грязный.
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8 час.
Юрий Рязанов
Вот и обозначились свои предатели которых необходимо утилизировать, лишь потому, что свой хуже любого врага, и я виню лишь тех, кто допустил своими корыстными действиями теракт
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8 час.
Дмитрий Gold
А тех, кого сняли с должности и завели уголовное дело, им билеты до Лондона выдали?
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22 мин.
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