Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 783 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Юхтин
    Для нас скорее позитивный анализ сегодняшней ситуации в мире.Добро пожаловать,...
  • Дмитрий Gold
    А тех, кого сняли с должности и завели уголовное дело, им билеты до Лондона выдали?ЛЕГАЛИЗАЦИЯ МИГРА...
  • Игорь Василевский
    Сколько денег эти точики переносили чиновникам мвдэшным за свою легализацию? Не счесть! Только14 ВУЗов у них, точиков...МИД Таджикистана ...

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ МИГРАНТОВ – ГОСИЗМЕНА: КТО СНАБДИЛ УБИЙЦ-ТЕРРОРИСТОВ РУССКИМИ ПАСПОРТАМИ

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ МИГРАНТОВ – ГОСИЗМЕНА: КТО СНАБДИЛ УБИЙЦ-ТЕРРОРИСТОВ РУССКИМИ ПАСПОРТАМИ

С начала апреля в Дагестане, Москве, Омске и Екатеринбурге задержаны по крайней мере семь человек, которые прямо признались, что были соучастниками теракта в "Крокусе".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гарибян Сусанна
Развалили Россию, а теперь удивляемся, что так много предателей. А они повсюду, значит нужны не разговоры, а самые строгие наказания за предательство, казнокрадство, мздоимство. Проверка поголовная всех от и до... И расстрел особо &quot;отличившихся&quot;. Без карательных мер не обойдёмся. Они повсюду засели, даже в тюрьмах, где создали  свой  бизнес очень подлый и  грязный.
Ответить
8 час.
Юрий Рязанов
Вот и обозначились свои предатели  которых необходимо утилизировать, лишь потому, что свой хуже любого врага, и я виню лишь тех, кто допустил своими корыстными действиями  теракт
Ответить
8 час.
Дмитрий Gold
А тех, кого сняли с должности и завели уголовное дело, им билеты до Лондона выдали?
Ответить
22 мин.

Картина дня

наверх