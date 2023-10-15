Китайцы активно занимаются майнингом криптовалют в США, Microsoft нервничает

После того как майнинг (добыча) криптовалют был запрещен в КНР по соображениям экономической безопасности государства, хитрые китайцы релоцировались (переместили бизнес) в США для продолжения подобной деятельности.
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