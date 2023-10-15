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Несекретные материалы

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  • Валерий Соловьев
    Это ж какая-то дивесия. Масса исследований показывает, что весь цикл производства и утилизации электрокаров, включая ...Миру нужны дешевы...
  • Георгий Михалев
    А ты педрила? Уже отрезал себе х.й?Наземная операция...
  • Владимир Витковский
    ... надежнее утилизировать эту  бандеропадаль на месте...ВС РФ постоянными...

Китайцы активно занимаются майнингом криптовалют в США, Microsoft нервничает

Китайцы активно занимаются майнингом криптовалют в США, Microsoft нервничает

После того как майнинг (добыча) криптовалют был запрещен в КНР по соображениям экономической безопасности государства, хитрые китайцы релоцировались (переместили бизнес) в США для продолжения подобной деятельности.

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