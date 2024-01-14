ПВО России за сутки перехватила 17 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган» ВСУ

Средства российской противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехватили в воздухе 17 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ураган» Вооружённых сил Украины, сообщило Министерство обороны РФ.
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