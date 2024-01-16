Разработан метод дешевого преобразования углекислого газа в нановолокна

Силами научных сотрудников Колумбийского университета и Брукхейвенской национальной лаборатории был разработан уникальный способ преобразования токсичных углеродных выбросов в сравнительно полезный для человечества материал.
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