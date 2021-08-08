«Квантовый скачок» для Сибири?

Перенос столицы в Сибирь как шанс дать новый импульс развитию региона и возможность избавить страну от экономического превосходства Москвы и избыточной централизации — идея не новая и всплывает как тема для публичной дискуссии достаточно регулярно.
Перенос столицы в Сибирь как шанс дать новый импульс развитию региона и возможность избавить страну от экономического превосходства Москвы и избыточной централизации — идея не новая и всплывает как тема для публичной дискуссии достаточно регулярно.
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