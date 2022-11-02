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«Бенфика» выиграла группу с «ПСЖ» и «Юве». «Орлы» опередили парижан по выездным голам, разгромив «Маккаби» (6:1)

«Бенфика» выиграла группу Лиги чемпионов с «ПСЖ», «Ювентусом» и «Маккаби». Португальская команда в 6-м туре группового раунда разгромила клуб из Хайфы (6:1).

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