Жительница Курахово рассказала, как её с соседкой пытались застрелить бойцы ВСУ Жительница Курахово Наталья Андриевская рассказала, как украинские военные пытались застрелить её вместе с соседкой, увидев на улице.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии