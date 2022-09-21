Еще один-два именных батальона может сформировать Новосибирская область – Андрей Травников

«Что касается наших региональных подразделений, на данный момент задание мы выполнили, подразделения были отправлены на полигон для боевого слаживания, некоторые из наших земляков уже пошли выполнять задачи СВО», – прокомментировал Андрей Травников.
«Что касается наших региональных подразделений, на данный момент задание мы выполнили, подразделения были отправлены на полигон для боевого слаживания, некоторые из наших земляков уже пошли выполнять задачи СВО», – прокомментировал Андрей Травников.
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