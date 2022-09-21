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Еще один-два именных батальона может сформировать Новосибирская область – Андрей Травников

Еще один-два именных батальона может сформировать Новосибирская область – Андрей Травников

«Что касается наших региональных подразделений, на данный момент задание мы выполнили, подразделения были отправлены на полигон для боевого слаживания, некоторые из наших земляков уже пошли выполнять задачи СВО», – прокомментировал Андрей Травников.

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