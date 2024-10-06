Голландский «ястреб»: добьётся ли новый генсек НАТО увеличения военной поддержки Украины

В своей так сказать инаугурационной речи Рютте выдал целую пачку очень резких тезисов (вплоть до того, что «путинский ядерный шантаж» – это пустой блеф), а также заявил о безусловной поддержке режима Зеленского.
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