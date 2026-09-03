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Пятый канал

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Ученые РАН прочитают геном князя Дмитрия Донского по частице мощей

Ученые РАН прочитают геном князя Дмитрия Донского по частице мощей

Российские ученые проведут исследование генома святого благоверного великого князя Дмитрия Донского по частице его мощей, переданной специалистам.

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