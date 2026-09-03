Ученые РАН прочитают геном князя Дмитрия Донского по частице мощей

Российские ученые проведут исследование генома святого благоверного великого князя Дмитрия Донского по частице его мощей, переданной специалистам.
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