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«Спартак» выгнал игрока, которому дал контракт три месяца назад. Карьера Свечникова под угрозой

«Спартак» выгнал игрока, которому дал контракт три месяца назад. Карьера Свечникова под угрозой

Еще один провал.Еще несколько лет назад Евгений Свечников воспринимался одним из тех российских нападающих, которые вполне способны зацепиться за НХЛ.

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