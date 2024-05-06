Движение на северо-западе Челябинска ограничат на две недели

Движение по улице Полковой в Челябинске будет частично закрыто. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения вводятся в рамках проведения первого этапа работ по реконструкции участка теплотрассы.
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