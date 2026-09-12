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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карпукас о «Зените»: «Вокруг собраны футболисты, с которыми приятно играть в футбол, я получаю удовольствие. Есть шероховатости, но по первым играм – все нормально»

Полузащитник « Зенита » Артем Карпукас высказался об уровне партнеров по команде после победы над « Локомотивом » (2:1) в Альфа-Банк РПЛ .

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