Жители «Толкын-1» в Актау требуют обеспечить безопасность детей на дороге

Жители жилого массива «Толкын-1» в 29-м микрорайоне Актау обеспокоены безопасностью дорожного движения на участке в районе домов №10, 12, 14, 16, 23, 24 и 38.
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