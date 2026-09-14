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Жители «Толкын-1» в Актау требуют обеспечить безопасность детей на дороге

Жители «Толкын-1» в Актау требуют обеспечить безопасность детей на дороге

Жители жилого массива «Толкын-1» в 29-м микрорайоне Актау обеспокоены безопасностью дорожного движения на участке в районе домов №10, 12, 14, 16, 23, 24 и 38.

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