В Лефортовском тоннеле произошло ДТП с мотоциклом и двумя автомобилями

Столкновения мотоцикла с двумя автомобилями произошло в Лефортовском тоннеле в Москве. Об этом 15 сентября сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
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