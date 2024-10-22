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Они никогда не нажрутся! В квартире супруги экс-мэра Сочи нашли 47 000 000 рублей в цветочном горшке. И это мелочи

Они никогда не нажрутся! В квартире супруги экс-мэра Сочи нашли 47 000 000 рублей в цветочном горшке. И это мелочи

До мая месяца текущего года у счастливого мэра Сочи с судьбоносной и заковыристой фамилией Копайгородский, дела обстояли ну просто шоколадно, а потом Алексей Сергеевич по собственному желанию вышел в отставку и внезапно, воспылав патриотизмом, пытался удрать добровольцем на СВО, но подвиг не сложился.

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Комментарии
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Владимир Тимошков
Чиновников любого ранга на выбор штурмовик или пожизненное, но обязательной полной конфискацией всего!
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1 час.
Александр Николаевич
ВСЯ страна знает, что МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ ПОМЕЩАЕТСЯ В КОРОБКУ ОТ КСЕРОКСА, но почти ни кто не знает &quot;КТО ТАКОЙ -КСЕРОКС!!!🤠😎😖😭!
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1 час.
Гость Гатапонта
Только народ сможет остановить этот беспредел, но никак не власть.
Ответить
1 час.

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