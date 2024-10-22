Они никогда не нажрутся! В квартире супруги экс-мэра Сочи нашли 47 000 000 рублей в цветочном горшке. И это мелочи

До мая месяца текущего года у счастливого мэра Сочи с судьбоносной и заковыристой фамилией Копайгородский, дела обстояли ну просто шоколадно, а потом Алексей Сергеевич по собственному желанию вышел в отставку и внезапно, воспылав патриотизмом, пытался удрать добровольцем на СВО, но подвиг не сложился.