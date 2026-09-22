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Вайсфельд об уходе Хэйса из «Ак Барса»: «Хуже было бы, если бы он отбывал номер. Клуб рисковал, но в финансовом плане особо ничего не потерял. Не прокатило – бывает»

Бывший генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд о решении Кевина Хэйса завершить карьеру после пяти игр за «Ак Барс».

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