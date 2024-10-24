Глава правящей партии Японии раскритиковал японские СМИ

Критику в адрес японских СМИ по поводу сообщений о распределения средств правящей в Японии Либерально-демократической партией (ЛДП) среди своих отделений в преддверии выборов высказал лидер партии Сигеру Исиба 24 октября, передало информационное агентство Jiji Press.