Чтобы дыня не треснула: глава Xiaomi оригинальным образом продемонстрировал пр...

Чтобы дыня не треснула: глава Xiaomi оригинальным образом продемонстрировал прочность фирменных батарей для электромобилейДаже для передвигающихся на близких к разрешённым скоростях электромобилей вопрос безопасности тяговых батарей при ДТП имеет огромное значение, поскольку литийионные аккумуляторы при серьёзных механических повреждениях способны возгораться.
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