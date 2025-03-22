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Чтобы дыня не треснула: глава Xiaomi оригинальным образом продемонстрировал пр...

Чтобы дыня не треснула: глава Xiaomi оригинальным образом продемонстрировал пр...

Чтобы дыня не треснула: глава Xiaomi оригинальным образом продемонстрировал прочность фирменных батарей для электромобилейДаже для передвигающихся на близких к разрешённым скоростях электромобилей вопрос безопасности тяговых батарей при ДТП имеет огромное значение, поскольку литийионные аккумуляторы при серьёзных механических повреждениях способны возгораться.

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