Продолжается прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Партитура-2024»

Прием заявок на Всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура» будет осуществляться до 1 мая, сообщает Телеграм-канал Российского национального музея музыки, который выступает партнером мероприятия.
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