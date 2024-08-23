Житель Бурятии украл моторное масло на 65 тысяч рублей

В Закаменском районе произошла кража моторного масла на сумму более 65 тысяч рублей. Преступление было совершено на территории строительства объекта инфраструктуры, где хранилось оборудование и имущество одной из коммерческих компаний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии