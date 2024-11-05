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Звезда “ДОМа-2” разводится спустя 4 дня после свадьбы: “Выжимает из меня все соки!”

Звезда “ДОМа-2” разводится спустя 4 дня после свадьбы: “Выжимает из меня все соки!”

Вчера вечером Саша Артемова, звезда известного реалити-шоу «ДОМ-2», шокировала своих подписчиков неожиданным заявлением — после всего четырех дней официального брака она объявила о намерении развестись с предпринимателем Николаем Субачевым.

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