Звезда “ДОМа-2” разводится спустя 4 дня после свадьбы: “Выжимает из меня все соки!”

Вчера вечером Саша Артемова, звезда известного реалити-шоу «ДОМ-2», шокировала своих подписчиков неожиданным заявлением — после всего четырех дней официального брака она объявила о намерении развестись с предпринимателем Николаем Субачевым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии