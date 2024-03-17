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Странные и смешные советские плакаты

Странные и смешные советские плакаты

Некоторые плакаты в СССР изначально делали с юмором, а какие-то стали смешными спустя много лет. В Советском Союзе, как известно, была своя атмосфера, и плакаты вместе с другими наглядными пособиями были всюду.

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