Леброн Джеймс выиграл 40-ю серию плей-офф за карьеру. Сравнялся с лидером НБА Дереком Фишером

«Лейкерс» в пятницу добились четвертой победы в серии первого раунда с «Мемфисом» – 125:85, 4-2. Для лидера «озерников» Леброна Джеймса это уже 40-я победная серия в плей-офф за карьеру.
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