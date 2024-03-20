Гром среди ясного неба! Французы наготове или уже даже перешли границу?

PP Piotr Priladyshev Законный президент Украины и многие члены Законного правительства Украины которых свергла Бандеровская ХУНТА находятиюся в России и там могут создать многомиллионную Армию из верных Конституции украинцев и народов стран уважающих Международное Право чтобы восстановить Конституционный строй

МП Михаил Пантюхин С такой мордой как у микрона-эмбриона только еэсовцев пугать! Вот они и развернули лыжи, сезон почти закончен! А что касаемо его извините за выражение выездов в сторону России и Путина В.В., ага напугал! Только сунься идиот, 1812 год цветочков окажется! Мудила от дебила!