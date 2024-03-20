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  • АндрейБорков
    Если перешли, то надо их уничтожать. Если перешли, значит это АГРЕССИЯ со стороны Франции, значит это ВОЙНА.Гром среди ясного...
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Гром среди ясного неба! Французы наготове или уже даже перешли границу?

Гром среди ясного неба! Французы наготове или уже даже перешли границу?

Буквально пару часов назад ТАСС вышел с мини-интервью главы СВР Нарышкина, где он выдал, если уж не сенсацию, то очень громкую новость – французы готовят 2000 человек, чтобы завести их к небратьям.

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Комментарии
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PP
Piotr Priladyshev
Законный президент Украины и многие члены Законного правительства Украины которых свергла  Бандеровская ХУНТА  находятиюся в России и там могут создать многомиллионную Армию из верных Конституции  украинцев и народов  стран уважающих Международное Право чтобы восстановить Конституционный строй
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5 час.
МП
Михаил Пантюхин
С такой мордой как у микрона-эмбриона только еэсовцев пугать! Вот они и развернули лыжи, сезон почти закончен! А что касаемо его извините за выражение выездов в сторону России и Путина В.В., ага напугал! Только сунься идиот,  1812 год цветочков окажется! Мудила от дебила!
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2 час.
АндрейБорков
Если перешли, то надо их уничтожать. Если перешли, значит это АГРЕССИЯ со стороны Франции, значит это ВОЙНА.
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54 мин.

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