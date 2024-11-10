Дариус Гарлэнд об Эване Мобли: «Он зверюга, чего еще вы ожидали?»

Защитника спросили, заметил ли он повышенную игровую агрессивность партнера по команде. «О да! Разумеется, мы это видим.
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