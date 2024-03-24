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Чемпионат Франции. «Виллербан» примет «Гравлин Дюнкерк», «Монако» встретится со «Страсбуром»

«Виллербан» примет «Гравлин Дюнкерк», лидер чемпионата «Монако» сыграет со «Страсбуром». Чемпионат Франции Регулярный чемпионат АСВЕЛ Виллербан – Гравлин-Дюнкерк Дата проведения 24 марта, 16.

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