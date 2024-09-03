Советник первого главы ДНР Казаков сообщил, кого готовят на место Зеленского

Ю

Юрий Зубрин

Два сапога пара,хрен редьки не слаще ...И ещё десяток пословиц и поговорок.А если серьёзно ,то позиция бритов понятна абсолютно -чем ТУПЕЕ ,тем более управляемый!А у Залужного даже вид тупого идиота!