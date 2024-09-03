Советник первого главы ДНР Казаков сообщил, кого готовят на место Зеленского

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Александр Казаков, советник первого главы ДНР, рассказал о том, кто, по его мнению, в скором времени займет место Зеленского.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Два сапога пара,хрен редьки не слаще ...И ещё десяток пословиц и поговорок.А если серьёзно ,то позиция бритов понятна абсолютно -чем ТУПЕЕ ,тем более управляемый!А у Залужного даже вид тупого идиота!
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