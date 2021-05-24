Лукашенко показал своим противникам на Западе, что у него длинные руки

ЗанозаПолитикаЛукашенко показал своим противникам на Западе, что у него длинные руки Белоруссия снова в топе новостей: Александр Лукашенко в очередной раз сделал то, чего от него не ожидали.Вернуться к статье65НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлинаТихановская на очереди. Бумеранг должен вернуться к ней. Пусть трясется на каждом шагу в ожидании похищения. Браво Минску !ВиталийВладимир СиденкоБраво, Александр Григорьевич!!! Ещё бы зицпрезидента Окраины Зелю не мешало бы спасти в заминированном самолете, за организацию попытки свержения президента Белоруссии.Сережа ХорошийСережа ХорошийВиталий ВинокуровУ Лукашенко те руки, которые надо. МОЛОДЕЦ!Комментировать
Свежие комментарии