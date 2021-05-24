Заноза

13 647 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Shavkat Kuvatov
    Видимо, получается, раз так болтает.Юрий Селиванов: П...
  • Дмитрий
    Зачем нам вообще такое количество певцов ртом, артистов ни о чём и окружающей их шушеры на подпевках и подтанцовках с...Голос Мордора: Ко...
  • Shavkat Kuvatov
    "А заодно и весь остальной мир, если получится".Юрий Селиванов: П...

Лукашенко показал своим противникам на Западе, что у него длинные руки

Лукашенко показал своим противникам на Западе, что у него длинные руки

  Белоруссия снова в топе новостей: Александр Лукашенко в очередной раз сделал то, чего от него не ожидали.

Вернуться к статье
65
Обсудить
Алина
Тихановская на очереди. Бумеранг должен вернуться к ней. Пусть трясется на каждом шагу в ожидании похищения. Браво Минску !
Виталий
Владимир Сиденко
Браво, Александр Григорьевич!!! Ещё бы зицпрезидента Окраины Зелю не мешало бы спасти в заминированном самолете, за организацию попытки свержения президента Белоруссии.
Сережа Хороший
Сережа Хороший
Виталий Винокуров
У Лукашенко те руки, которые надо. МОЛОДЕЦ!

Картина дня

наверх