Мотоцикл, самосвал и лось: первая неделя осени в Ленобласти отметилась новыми ДТП

Водителей просят соблюдать осторожность В начале сентября на дорогах Ленобласти происходили выезды на встречную полосу, аварии с грузовиками и даже побег на мотоцикле от ГАИ, сообщают в региональном Комитете по дорожному хозяйству.
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