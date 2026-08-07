НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

184 подписчика

Зеленский фактически признал тяжелое положение ВСУ под Славянском

Зеленский фактически признал тяжелое положение ВСУ под Славянском

Ситуация на фронте продолжает меняться быстрее, чем пишут сводки. Пока одни эксперты говорят о «стратегической паузе», другие фиксируют движение на самом чувствительном участке — Краматорско-Славянской агломерации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии