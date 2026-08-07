Зеленский фактически признал тяжелое положение ВСУ под Славянском

Ситуация на фронте продолжает меняться быстрее, чем пишут сводки. Пока одни эксперты говорят о «стратегической паузе», другие фиксируют движение на самом чувствительном участке — Краматорско-Славянской агломерации.
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