Потеряли разум от дешевого зерна Очередной раз за последние дни задаю один и тот же вопрос: «Что происходит»? Складывается полное впечатление, что на какой-то встрече Зеленского и мировых политиков (а они случаются постоянно) украинский лидер всех кормит какими-то секретными пирожками.
Почему зерновая сделка ударила по мозгам мировых политиков
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Андрей Stan
)))) Ха... Ну автор и самонадеянный ублюдок? Претензии у него, водители, к дипломатам?!... ))) Тому нет так нечего открывать свой рот-трухляк... P.S. Glencore компания для обхода санкций, созданная ещё КГБ СССР... Например, пару лет назад она позволила "отмыть" кучу млрд.$ на сделке по продаже акций Роснефти... И акции остались у России и деньги она получила "чистые" аки слеза ребенка... )))
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