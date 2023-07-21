Почему зерновая сделка ударила по мозгам мировых политиков

Андрей Stan

)))) Ха... Ну автор и самонадеянный ублюдок? Претензии у него, водители, к дипломатам?!... ))) Тому нет так нечего открывать свой рот-трухляк... P.S. Glencore компания для обхода санкций, созданная ещё КГБ СССР... Например, пару лет назад она позволила "отмыть" кучу млрд.$ на сделке по продаже акций Роснефти... И акции остались у России и деньги она получила "чистые" аки слеза ребенка... )))