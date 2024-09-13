Что грозит итальянскому врачу и его сыну из-за кражи бабочек

То, что казалось простым отдыхом, обернулось кошмаром для итальянского врача и его сына. Хирург-ортопед из Модены был арестован в мае после того, как его задержали с сотнями бабочек, которые он поймал на охраняемой территории на острове Шри-Ланка, сообщает antena3.