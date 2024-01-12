Двигатели автомобилей для рынка России дефорсируют – правда или миф?

Читатель «За рулем» хочет узнать:– Правда ли, что для российского рынка мощность двигателя может отличаться от других стран?Ответ экспертаКирилл Милешкин, «За рулем»:– В прежние времена основная масса дефорсированных для нашего рынка моторов была мощностью 245–249 л.