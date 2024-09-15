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Из Рады в СовФед: за какие заслуги украинский депутат Деркач стал российским сенатором?

Из Рады в СовФед: за какие заслуги украинский депутат Деркач стал российским сенатором?

В череде назначений новых членов СовФеда от исполнительной и законодательной власти разных регионов России глаз зацепился за информацию из Астраханской области – представлять ее в верхней палате российского парламента теперь будет бывший украинский нардеп Андрей Деркач.

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Нина Попова
Почему бы ФСБ не проверить астраханское руководство на связи с США?
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