DJ-сет и вечеринка в Потёмках 📍 Курортный проспект, 19/4 📍 Вход свободный, 18+ 🔃 Интересный Сочи.
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DJ-сет и вечеринка в Потёмках 📍 Курортный проспект, 19/4 📍 Вход свободный, 18+ 🔃 Интересный Сочи.