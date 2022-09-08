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Врач объяснила, с чем нельзя есть творог: Очень плохое сочетание

Врач объяснила, с чем нельзя есть творог: Очень плохое сочетание

Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова в Telegram-канале рассказала об одном из самых полезных для организма продуктов, который является относительно дешевым и "очень хорошим источником белка, который легко усваивается" .

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