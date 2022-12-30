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Переход 21-летнего защитника «Велеса» Бокоева в ЦСКА сорвался: «Переговоры приостановлены»

Переход 21-летнего защитника «Велеса» Бокоева в ЦСКА сорвался: «Переговоры приостановлены»

Центральный защитник «Велеса» Марат Бокоев не перейдет зимой в ЦСКА «Переговоры с ЦСКА приостановлены.

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