40 миллионов евро ущерба за 5 дней. Русские хакеры парализовали туризм в Испании в самый разгар сезона

А на войне как на войне... гибридная говорите, так получите в ответ. Они не стреляли в УК, только технику передали, так и наши не парни не стреляли. Всё честно.

Ирина

Да, хакеры у нас крутые и долг платежом красен. Честно скажу, мне плевать , как ко мне относится педро/а или хулия\о ибо я к ним отношусь примерно также, а учитывая повсеместную тупорылость и костность местного европейского населения, возможно даже хуже, чем они ко мне. Мозг среднестатистического европейца выглажен настолько, что людьми , то есть представителями биологического вида, их назвать уже сложно, по виду вроде и человек, но уже явно не разумный))))