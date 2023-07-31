Давно не писали про наших отважных медвежат из NoName057(16). Они в ЕС такого наворотили, что выражение "испанский стыд" заиграло новыми красками.
40 миллионов евро ущерба за 5 дней. Русские хакеры парализовали туризм в Испании в самый разгар сезона
Комментарии
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Георгий Корнев
А на войне как на войне... гибридная говорите, так получите в ответ. Они не стреляли в УК, только технику передали, так и наши не парни не стреляли. Всё честно.
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5 час.
г
галина
Молодцы! Хорошо бы нарушить систему связи Украины.
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1 час.
Ирина
Да, хакеры у нас крутые и долг платежом красен. Честно скажу, мне плевать , как ко мне относится педро/а или хулия\о ибо я к ним отношусь примерно также, а учитывая повсеместную тупорылость и костность местного европейского населения, возможно даже хуже, чем они ко мне. Мозг среднестатистического европейца выглажен настолько, что людьми , то есть представителями биологического вида, их назвать уже сложно, по виду вроде и человек, но уже явно не разумный))))
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1 час.
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