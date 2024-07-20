В воскресенье в Петербурге ожидаются ливни и грозы

МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 21 июля в Санкт-Петербурге местами ожидаются ливни, грозы.
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