Reuters: Русские военные корабли остались у побережья Сирии

Русские военные суда, покинув портовую базу Тартус в Сирии, остались близ берегов страны. Их местонахождение обнаружено благодаря спутниковым снимкам от BlackSky и Planet Labs, сообщило агентство Reuters.
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