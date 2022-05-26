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Названа позиция ФИА в отношении Хэмилтона после его отказа снимать украшения на ГП Монако

Названа позиция ФИА в отношении Хэмилтона после его отказа снимать украшения на ГП Монако

Семикратный чемпион Формулы-1, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, скорее всего, избежит санкций со стороны Международной автомобильной федерации (ФИА) за то, что продолжает носить украшения, в том числе пирсинг, информирует Sky Sports.

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