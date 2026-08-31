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Татар-информ

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Режим беспилотной опасности ввели в Татарстане

Режим беспилотной опасности ввели в Татарстане

В Татарстане ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщает РСЧС.Автор: Александр СергеевВсё самое важное - на канале «Татар-информ.

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