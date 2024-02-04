ФОТО: Стационары освобождённых территорий раскрывают русским освободителям страшные тайны. В том числе о том, как украинское командование превращало своих раненых в расходный материал для западных заказчиков.
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